Rise of the Ronin – Release der PC-Version im März

Team Ninja und Koei Tecmo veröffentlichten im vergangenen Jahr das Open-World-Action-RPG „Rise of the Ronin“ exklusiv für die PlayStation 5. Wie die beiden Unternehmen heute bekannt gaben, endet diese Exklusivität bald: Bereits im März wird „Rise of the Ronin“ auch über Valves Distributionsplattform Steam verfügbar sein.

Features der PC-Version

Die Steam-Version von „Rise of the Ronin“ bietet exklusive Funktionen, die speziell für den PC optimiert wurden. Ihr könnt das Spiel in 8K-Auflösung und mit Unterstützung von DirectX 12 Ultimate erleben. Ultra-Wide- und Super-Ultra-Wide-Monitore werden vollständig unterstützt, und ihr habt die Möglichkeit, das Spiel mit bis zu 120 fps zu spielen. Ray-Tracing sorgt für realistische Licht- und Schatteneffekte, und 3D-Audio verbessert das Klangerlebnis.

Die Steuerung wurde für PC-Spieler angepasst. Ihr könnt die Tastenbelegung von Tastatur und Maus individuell einstellen, und das UI-Menü lässt sich bequem mit der Maus bedienen. Zudem werden moderne Technologien wie AMD FidelityFX Super Resolution, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex und Intel XeSS unterstützt, um euch eine verbesserte Grafikqualität und Leistung zu bieten.

Ein Ronin im Zeitalter des Umbruchs: Eure Reise durch Japans dunkelste Stunde

Das Spiel ist in Japan zur Zeit eines großen gesellschaftlichen Umbruchs angesiedelt. Im späten 19. Jahrhundert steht das Land vor seiner dunkelsten Phase: Es wird von unterdrückerischen Herrschern regiert und von tödlichen Krankheiten heimgesucht, während der Einfluss des Westens zunimmt und ein Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen tobt.

In dieser historisch inspirierten Welt übernehmt ihr die Rolle eines Ronin – eines herrenlosen Kriegers, der frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Neben actionreichen Kämpfen erwartet euch eine vielschichtige Geschichte, die die Welt der Bakumatsu-Periode und die damit verbundenen revolutionären Veränderungen lebendig werden lässt. Die Charaktere, denen ihr begegnet, haben alle ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und individuelle Beweggründe. Eure Entscheidungen – ob ihr euch mit ihnen verbündet oder gegen sie kämpft – werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 11. März 2025. Das Spiel lässt sich hier auf die Wunschliste setzen.

Quelle: Pressemitteilung