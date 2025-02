Kingdom Come: Deliverance 2 – Launch-Trailer

Heute bringen Deep Silver und Entwickler Warhorse Studios das Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ heraus. Die Fortsetzung des 2018 erschienen RPGs soll weiterentwickelte Gameplay-Mechaniken, ein verbessertes Kampfsystem und eine detailreichen offene Spielwelt bieten, die euch in das Böhmen des Jahres 1403 versetzt, das in Krieg, Fehden und politische Intrigen verwickelt ist.

Anlässlich der Veröffentlichung auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5, präsentierten die Entwickler den Launch-Trailer. Dieser soll den Detailreichtum und die historische Authentizität zeigen und gleichzeitig einen Ausblick auf die neuen Herausforderungen in „Kingdom Come: Deliverance 2“ geben.

Der Release von „Kingdom Come: Deliverance II“ ist erst der Anfang einer Reise, denn für das Jahr 2025 ist eine Fülle zusätzlicher kostenloser und kostenpflichtiger Inhalte angekündigt. Von Pferderennen und dem Hardcore-Modus über das Meistern der Schmiedekunst bis hin zu neuen Quests und Abenteuern – die Spieler können sich auf viele weitere Abenteuer freuen. Neben diesen Erweiterungen wird es auch eine Reihe von kostenlosen „Quality of Life“-Updates geben, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Quelle: Pressemitteilung