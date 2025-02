Total Chaos – Neuer Trailer und ein Release-Termin

Die Entwickler von Trigger Happy Interactive, bekannt durch den Retro-Shooter „Turbo Overkill“, arbeiten derzeit am Survival-Horror-Titel „Total Chaos“. Das Studio und der Publisher Apogee Entertainment haben heute bekanntgegeben, dass der Titel im Juli erscheinen wird. Mit einer Demo-Version könnt ihr bereits jetzt in das Spiel eintauchen.

In „Total Chaos“ schlüpft ihr in die Rolle eines Küstenwächters, der auf See treibt und in eine verzerrte Realität abrutscht. Eure Zuflucht bietet das verlassene Fort Oasis – einst ein Kohlebergwerksdorf, das heute von Nebel und Verfall umgeben ist. Eine rätselhafte Stimme über das Walkie-Talkie liefert euch den einzigen Hinweis – doch wem könnt ihr wirklich vertrauen? In verfallenen Gebäuden, rostigen Fluren und düsteren Friedhöfen müsst ihr lebenswichtige Vorräte und Materialien sammeln, um zu überleben.

Gefährliche Gegner, groteske Mensch-Monster-Hybride, beobachten eure Bewegungen und reagieren unvorhersehbar. Ihr müsst stets auf Gesundheit, Müdigkeit, Wunden und Hunger achten. Das sogenannte „Madness-System“ sorgt dafür, dass die Grenzen zwischen Realität und Wahn verschwimmen. Mit den gesammelten Materialien könnt ihr improvisierte Waffen wie Äxte oder Rohrzangen herstellen und Wurfgeschosse wie Ziegel und Flaschen einsetzen, um Gegner auf Distanz zu halten. Achtet dabei auf euer Gewicht, denn zu viel Gepäck verlangsamt euch und gefährdet euer Überleben.

„Total Chaos“ erscheint am 25. Juli 2025 für den PC via Steam. Die Demo könnt ihr findet ihr hinter diesem Link.

Quelle: Pressemitteilung