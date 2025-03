Killing Floor 3 – Tripwire Interactive verschiebt den Release-Termin

Ursprünglich plante Tripwire Interactive, den dritten Teil der „Killing Floor“-Reihe bereits in diesem Monat zu veröffentlichen. In ihrer heutigen Mitteilung verkünden die Entwickler jedoch, dass sich der Release-Termin verschiebt.

Als Grund führen sie an, dass während der Closed Beta festgestellt wurde, dass einige priorisierte Probleme – etwa in den Bereichen Leistung/Stabilität, UI/UX, Beleuchtung und das Waffengefühl – noch nicht den Erwartungen entsprechen. Um sicherzustellen, dass „Killing Floor 3“ sowohl ein ambitionierter Fortschritt für das Franchise als auch ein Spiel bleibt, das das Kernerlebnis bietet, das die Fans kennen und lieben, wird an diesen Aspekten intensiv gearbeitet.

In ihrer offiziellen Stellungnahme heißt es:

Liebe Killing Floor Fans, wir haben uns dazu entschlossen, den Start von Killing Floor 3 auf ein noch nicht festgelegtes Datum später im Jahr 2025 zu verschieben. Nachdem wir uns die Zeit genommen haben, das Feedback aus unserer jüngsten Closed Beta zu sammeln und zu diskutieren, haben wir erkannt, dass wir unser Ziel nicht vollständig erreicht haben. Unser Anspruch ist es nicht nur, Killing Floor 3 zu einem ambitionierten Fortschritt für das Franchise zu machen, sondern auch das Kernerlebnis beizubehalten, das ihr so gut kennt und liebt. Mit der vollen Unterstützung unserer Muttergesellschaft Embracer Group arbeiten wir gemeinsam an einem Zeitplan, um viele der während der Beta aufgetretenen Probleme anzugehen. Auch wenn es noch zu früh ist, um genau zu sagen, welche Verbesserungen bis zum Launch umgesetzt werden, können wir bestätigen, dass ein Update geplant ist, das es euch ermöglicht, nach der Veröffentlichung eigenständig eure Perk-Klasse und euren Charakter auszuwählen. Wir freuen uns darauf, euch in naher Zukunft eine ausgereiftere Version von Killing Floor 3 zu präsentieren. Sobald wir weitere Details haben, werdet ihr als Erste informiert. Bis dahin danken wir euch für eure anhaltende Geduld und überwältigende Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen,

Das Tripwire Interactive Development Team

Solltet ihr das Spiel bereits vorbestellt haben, erhaltet ihr die Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen. Weitere Informationen dazu findet ihr im Online-FAQ des Unternehmens.

Quelle: Pressemitteilung, Tripwire Interactive