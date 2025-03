Silent Hill f – Neue Details und ein Trailer

Konami veranstaltete in der vergangenen Nacht einen neuen „Silent Hill Transmission“-Livestream. In diesem Stream wurden nicht nur Neuigkeiten und Informationen rund um das kommende Spiel „Silent Hill f“ veröffentlicht, sondern auch ein neuer Trailer präsentiert.

Ein neues Kapitel im Japan der 1960er-Jahre

„Silent Hill f“ entführt euch nach Japan in die abgelegene Bergstadt Ebisugaoka, wo die Teenagerin Shimizu Hinako ein unscheinbares Leben führt. Eines Tages wird die Stadt von dichtem Nebel eingehüllt, der die vertraute Umgebung in einen unheimlichen und verlassenen Ort verwandelt. Während eine unheimliche, bedrohliche Präsenz in der Dunkelheit lauert, muss Hinako die geisterhaften Relikte ihrer Vergangenheit aufdecken, komplexe Rätsel lösen und grauenvolle Kreaturen bekämpfen, um zu überleben.

Das Drehbuch zu „Silent Hill f“ stammt von dem Autor Ryukishi07, der durch seine Werke „Higurashi When They Cry“ und „Umineko When They Cry“ bekannt wurde. Auch der Komponist Akira Yamaoka kehrt für „Silent Hill f“ zurück. Er wird erneut die Musik für das Spiel beisteuern, wie Konami bestätigte. Während Yamaoka die Klangkulisse der „Fog World“ gestaltet, ist Kensuke Inage für die Musik der „Otherworld“ verantwortlich.

Produzent Motoi Okamoto, der bereits am erfolgreichen Remake von „Silent Hill 2“ mitwirkte, leitet das Projekt mit dem Ziel, die Serie durch das erstmals in Japan angesiedelte Setting neu zu beleben. Er betont, dass das Spiel die traditionellen psychologischen Elemente der Reihe mit der einzigartigen ästhetischen und kulturellen Tiefe japanischer Folklore verbindet.

Ein konkretes Erscheinungsdatum für „Silent Hill f“ gibt es bisher nicht. Das Spiel befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung.

Quelle: Konami, Offizielle Webseite