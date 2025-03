Stygian: Outer Gods – Trailer und Early-Access-Termin

Fulqrum Publishing und Misterial Games haben angekündigt, dass ihr neues Survival-Horror-Spiel „Stygian: Outer Gods“ am 14. April 2025 im Early Access für PC erscheint.

Das Spiel spielt im Universum von „Stygian: Reign of the Old Ones„, das ursprünglich von Cultic Games entwickelt wurde. „Stygian: Outer Gods“ erzählt die Ereignisse vor dem „Schwarzen Tag“, an dem das Erwachen des „Großvaters“ und der Großen Alten eine Reihe apokalyptischer Katastrophen auslöste. Ihr begleitet Victoria, eine okkulte Forscherin, die nach Kingsport reist, um ihren verschollenen Vater zu finden. Nach einem Schiffsunglück begegnet ihr den Schrecken, die den Ort seit Jahrhunderten heimsuchen.

In Kingsport erkundet ihr die Brasko-Familienvilla, finstere Wälder, gefährliche Minen und den bedrohlichen Leuchtturm mit seinem geheimnisvollen Wärter. Auf der nebligen Insel gibt es viel zu entdecken: mächtige Waffen, Handwerksressourcen, handelbare Güter und arkane Karten, die neue Fähigkeiten freischalten. Zudem findet ihr zahlreiche Briefe, Notizen und Tagebucheinträge, die Hinweise auf die unheimlichen Ereignisse und eine drohende, okkulte Katastrophe liefern.

Während der Early-Access-Phase wird kontinuierlich neuer Inhalt hinzugefügt, der die Story weiterentwickelt. Der Abschluss der Geschichte erfolgt mit dem 1.0-Update, das eine Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorsieht.

“That is not dead which can eternal lie,

And with strange aeons even death may die.”

H.P. Lovecraft (20. August 1890 – 15. März 1937)

