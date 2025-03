Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Atlus bringt den Klassiker zurück

Atlus bringt den PlayStation-2-Klassiker „Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army“ zurück auf die Bildschirme. Wie das Unternehmen verkündete, erscheint der 2006 veröffentlichte Ableger der „Megami Tensei“-Reihe unter dem Namen „Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ in einer überarbeiteten Version. Das Remaster bietet ein optimiertes Kampfsystem, verbesserte Grafiken, eine vollständige Sprachausgabe der Hauptgeschichte sowie zahlreiche Anpassungen zur Verbesserung des Spielerlebnisses.

Die Handlung dreht sich um den jungen Detektiv und Teufelsbeschwörer Raidou Kuzunoha XIV. Seine neueste Ermittlung beginnt mit einer rätselhaften Bitte einer jungen Frau: Sie möchte, dass er sie tötet. Doch kurz darauf wird sie entführt, und Raidou nimmt die Spur auf. Seine Nachforschungen führen ihn quer durch die Stadt bis ins Dunkle Reich – eine mysteriöse Dimension zwischen der realen Welt und dem Reich der Dämonen.

„Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S. Vorbestellungen für digitale und physische Versionen sind ab sofort möglich. Als besonderen Bonus erhalten Vorbesteller eine Raidou-Brille – eine authentische Brille aus der Taisho-Ära, die Raidou im Spiel tragen kann.

Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte Atlus ein umfangreiches Video, das auf die Handlung sowie die Neuerungen des Remasters eingeht.

Quelle: Pressemitteilung