The Talos Principle: Reawakened – Launch-Trailer

„The Talos Principle: Reawakened“ ist eine Neuauflage des First-Person-Puzzlers aus dem Jahr 2014. Die neue Version läuft auf der Unreal Engine 5 und bietet unter anderem verbesserte Grafik sowie Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeitsfunktionen und ein neues Kapitel namens „In the Beginning“, das tiefer in die komplexe Hintergrundhandlung des Spiels eintaucht. Natürlich beinhaltet „Reawakened“ auch den DLC „Road to Gehenna“.

Devolver Digital und Entwicklerstudio Croteam bieten „The Talos Principle: Reawakened“ auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 für 39,99 Euro (UVP) an. Auf Steam steht weiterhin eine Demo-Version zum Download bereit (siehe hier). Die Webseite zur Serie gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung