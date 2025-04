Heroes of Might & Magic Olden Era – Neuer Trailer, Start der Early-Access-Phase im Sommer

Das Entwicklerstudio Unfrozen arbeitet derzeit am neuesten Ableger der „Heroes of Might & Magic“-Reihe. Ubisoft veröffentlichte nicht nur einen neuen Cinematic-Trailer, der auf die Geschichte von „Heroes of Might & Magic: Olden Era“ einstimmen soll, sondern kündigte auch an, dass der Titel im Sommer in die Early-Access-Phase übergeht. Diese wird über Valves Distributionsplattform Steam stattfinden.

Laut den Entwicklern dient der Early Access dazu, das Spiel frühzeitig der Community vorzustellen und es mithilfe von Feedback kontinuierlich weiterzuentwickeln – sowohl technisch als auch inhaltlich. Geplant ist, etwa ein Jahr in dieser Phase zu bleiben, um insbesondere Mehrspielerfunktionen zu testen und ein stabiles Endprodukt zu gewährleisten.

Die Vollversion soll zusätzliche Inhalte, überarbeitete Spielmechaniken, verbesserte Grafiken und ein insgesamt runderes Spielerlebnis bieten. Bereits jetzt ist die Early-Access-Version spielbar und enthält die zentralen Spielmechaniken, auch wenn es noch zu Bugs und unfertigen Funktionen kommen kann.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Early-Access-Version von „Heroes of Might & Magic: Olden Era“ steht derzeit noch aus.

Quelle: Pressemitteilung, Steam