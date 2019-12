Senua’s Saga: Hellblade II – Ninja Theory kündigt Fortsetzung an

Mit einem In-Engine-Trailer kündigte jetzt das Entwicklerteam von Ninja Theory „Senua’s Saga: Hellblade II“ an. Viele Informationen wurden nicht preisgegeben, doch das düstere Spiel wird für die neue Xbox Series X entwickelt und soll Ende 2020 erscheinen. Zwar wurde eine PC-Version noch nicht offiziell bestätigt, doch die Chancen stehen sehr gut, da das Studio seit 2018 Teil von Microsoft Studios ist und die letzten Titel von Microsoft für eine Xbox-Konsole und Windows 10 erschienen.

Der Vorgänger „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ erschien 2017 und ist weiterhin für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die Geschichte dreht sich um die keltische Kriegerin Senua. Sie leidet an einer Psychose mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen sowie an Angstzuständen und Depressionen. Für eine realistische Darstellung hat sich das Entwicklerteam mit Neurowissenschaftlern und Menschen, die unter einer Psychose leide, zusammengearbeitet.

Das Spiel ist nicht nur einer der wenigen Titel, die sich ernsthaft mit psychischen Krankheiten beschäftigt, sondern auch die von Ninja Theory entwickelte Real-Time Motion Capture-Technologie nutzt. Diese Technologie wurde zusammen mit Epic Games und deren Unreal Engine entwickelt und erlaubt es eine durch Schauspieler gespielte Szene in Echtzeit in der Engine darzustellen. Die Rolle von Senua übernahm Melina Jürgen, die damals bei Ninja Theory als Fotografin und Video Editor angestellt war. Aufgrund des Trailer kann man davon ausgehen, dass sie auch im neuen Teil in die Rolle von Senua schlüpft, was sie bereits meisterlich im Vorgänger machte.

Hier jetzt der Trailer. Die Musik in dem Trailer stammt von der Nordic-Ritual-Folk-Band „Heilung“. Es handelt sich dabei um den Song „In Maidjan“ von ihrem ersten Album „Ofnir“. Heilung wird zusammen mit Ninja Theory an dem Soundtrack für „Senua’s Saga: Hellblade II“ arbeiten. Hier findet ihr die Band auf Facebook: KLICK!

Senua’s Saga: Hellblade II – The Game Awards 2019 – Announce Trailer (in-engine)

Hier ein paar Video von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“:

Hellblade: Senua's Sacrifice | Xbox One Trailer

Hellblade: Diary 21 - Making a Virtual Human | Real-time performance capture

Hellblade: Senua's Sacrifice | Dev Diary 25 | Becoming Senua

