Nioh 2 – Ein Story-Trailer, Details zum Season Pass und geplanten DLC

Die Veröffentlichung von „Nioh 2“ liegt nicht mehr all zu weit entfernt, solange ihr auch eine PlayStation 4 euer Eigen nennt. Am 13. März erscheint das neuste Werk von Team Ninja aus dem Hause Koei Tecmo. Sony und Koei Tecmo präsentierten heute einen neuen Trailer, der die Geschichte des Action-RPG in den Mittelpunkt rückt. Des Weiteren verrieten die beiden Unternehmen einige Details zu den herunterladbaren Inhalten, die „Nioh 2“ in Zukunft erweitern.

Die Story von Nioh 2

Die Geschichte von „Nioh 2“ versetzt euch in das Jahr 1555 zur Sengoku-Zeit. Die schier endlosen Schlachten der japanischen Reiche haben das Land ins Chaos gestürzt und die Bewohner werden von den Dämonenwesen aus der japanischen Mythologie geplagt.

In „Nioh 2“ könnt ihr einen männlichen oder weiblichen Hauptcharakter erstellen. Der erstellte Söldner hat die Aufgabe, die sogenannten Yokai in der Provinz Mino zu jagen. Er selbst ist ein Mischwesen aus Mensch und Dämon, den eines Tages ein schlimmes Unheil trifft, als die Yokai-Kräfte ohne Kontrolle wüten. Toukichiro, ein reisender Händler, kann Schlimmeres verhindern. Dieser verkauft die mysteriösen “Geistersteine” – Artefakte voller Magie, die eine Verbindung zu Yokai-Geistern herstellen.

Toukichiro und der Dämonenjäger reisen gemeinsam durch das Land, um weitere Geistersteine zu finden. Während ihrer Mission treffen sie auf die Dämonen-Jägerin Mumyo und geraten in die Dienste des Feldherrn Oda Nobunaga.

Season Pass und DLC

Team Ninja möchte „Nioh 2“ in den Monaten nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten erweitern. Geplant sind laut eigenen Angaben drei größere DLC-Pakete. Jedes Paket soll eine andere Storyline beinhalten, die vor den Ereignissen von „Nioh 2“ spielt. Jeder DLC soll mehrere Haupt- und Nebenmissionen umfassen. Außerdem werden neue Waffen, Charaktere und Kampffähigkeiten hinzugefügt.

Die drei DLC-Pakete sind im Season Pass von „Nioh 2“ enthalten, den ihr unter anderem mit der Digital Deluxe Edition des Spiels bekommt. Die Edition umfasst neben dem Hauptspiel und den DLC-Paketen auch noch besondere Ingame-Gegenstände, wie das Rüstungsset “Dämonenhorde” und den Kodama-Netsuke-Talisman.

Auch eine Special Edition wird den Weg in den Handel finden. Diese Edition enthält das Hauptspiel, den Season Pass, ein exklusives Steelbook und das Heft “The Art of Nioh 2”.

Nioh 2 | Story Trailer | PS4, deutsch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Sony / PlayStation Blog