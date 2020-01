Lost Words: Beyond the Page – Gameplay-Trailer des Adventures

Im Rahmen der New York Game Awards haben Modus Games und Entwicklerstudio Sketchbook Games einen Gameplay-Trailer von „Lost Words: Beyond the Page“ veröffentlicht. Das Spiel soll im Frühjahr erscheinen. Nach bisherigen Informationen kommt das 2D-Adventure für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam).

„Lost Words: Beyond the Page“ spielt in einer mit Wasserfarben gemalten 2D-Fantasiewelt namens Estoria und soll eine emotionale Geschichte der jungen Schriftstellerin Izzy erzählen. Diese voll vertonte Geschichte stammt aus der Feder der Spieleautorin Rhianna Pratchett. Im Bereich Gameplay erwartet uns eine Mischung aus Jump’n’run und Rätsel. Als Spieler wird man mit Wörter interagieren, um die Umgebungen zu verändern und der Protagonistin einen sicheren Weg zu bahnen.

In Estoria nutzt die Protagonistin ihre Kreativität, um in ihrem Tagebuch die Aufs und Abs ihres Lebens zu verarbeiten. Izzys Erinnerungen und ihre Vorstellungskraft inspirieren Szenen einer bunten, bewegenden Welt, in der sich die emotionale Geschichte stets weiter entfaltet. Während einzelne Momente voller Freude und kindlichem Eifer erzählt werden, hält in diese Unschuld letztendlich doch immer die Realität Einzug.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Lost Words - New York Videogame Awards-Trailer

