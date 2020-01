The Coma 2: Vicious Sisters – Launch-Trailer zum Release der Vollversion

Wie angekündigt, verlässt das Survival-Horrorspiel „The Coma 2: Vicious Sisters“ jetzt die Early Access-Phase und erscheint als Vollversion für PC via Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier). Headup Games und das in Südkorea ansässige Entwicklerstudio Devespresso Games bieten das Spiel für 14,99 Euro (UVP) an.

Die Vollversion von „The Coma 2: Vicious Sisters“ bietet unter anderem ein neues Ende und Theme Song, sowie neue Dialoge und geheime Räume. Hinzu kommen Steam Trading Cards, 10 zusätzliche Achievments und Bonus Main Screen Wallpapers.

Das mit Hand illustrierten In-Game-Grafiken und Comic-Sequenzen ausgestattete Spiel bietet eine Geschichte, die sich um die Studentin Mina Park dreht, die eines Nachts in der Schule aufwacht. Nach einer kurzen Zeit begreift sie, dass irgendetwas seltsames vor sich geht. Sie wird von jemandem oder etwas verfolgt, das ihrer Lehrerin unheimlich ähnlichsieht. Um zu überleben, muss sich Mina über die Grenzen ihrer Schule hinaus in das umliegende Viertel wagen. Dort trifft sie auf seltsame Kreaturen, mysteriöse Fremde und verängstigte Verbündete.

The Coma 2: Vicious Sisters - Full Release Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung