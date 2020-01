GRID (2019) – Season 2 und mehr gibt es Mitte Februar

Digitale Rennfahrer des aktuellen „GRID“, das letztes Jahr für Xbox One, PlayStation 4, Stadia und PC erschienen ist, können sich am 12. Februar auf neue Inhalte freuen. Unter anderem ist das der Starttermin von Season 2 und der Release-Termin des „Track Day Supercars“-Pakets. Für Google Stadia wird „demnächst“ als Termin angegeben. Neben einer zusätzlichen Erweiterung des Karrieremodus und der Ergänzung um den bekannten Red Bull-Ring werden sechs neue Autos ihren Weg in das Rennspiel finden.

Ultimate Edition-Player erhalten den vollständigen Inhalt und es gibt zahlreiche Ergänzungen, die auch für alle Spieler kostenlos sein werden. Spieler, die die Deluxe Edition gekauft haben, erhalten alle Inhalte im Rahmen ihres Season Pass. Spieler, die die Day One oder Standard Edition besitzen, haben die Möglichkeit, jede Staffel und jeden Inhalt separat von ihrem bevorzugten digitalen Shop zu erwerben.

Erweiterungen im Karrieremodus

Die zweite Season erweitert den Karrieremodus um weitere 33 Events mit dem Red Bull-Ring und vier Track Day Supercars. Dazu gehören handverlesene Auswahl an Rennen mit zwei neuen Themen, neuen Showdown-Events und der neuesten Ravenwest Motorsport-Herausforderung.

Red Bull Ring

Der österreichische Red Bull-Ring ist seit 50 Jahren ein fester Bestandteil der Motorsport-Weltmeisterschaften. Mit seiner seit 1996 relativ unveränderten Streckenführung ist die Strecke bekannt für dramatische Rennen mit langen Bremszonen und unzähligen Überholmöglichkeiten. Die neue Rennstrecke steht Spielern im Karriere-, Freispiel- und Mehrspielermodus zur Verfügung.

Neue Fahrzeuge in GRID

Ultimate Edition-Spieler erhalten den Ferrari FXX, den Aston Martin Vulcan AMR Pro, den Brabham BT62 und den Pagani Zonda Revolución. Im Karriere- und Mehrspielermodus steht der Pagani Zonda allen Spielern als Leihwagen zur Verfügung.

Track Day Supercars-Paket

Das Track Day Supercars-Paket enthält zwei weitere Autos, die allen Spielern kostenlos bereitgestellt werden: den Ferrari 599XX Evo und den Ford GT Heritage Edition.

Weitere Informationen sowie ein paar Bilder findet ihr im Blog von Codemasters (siehe hier). Zusätzliche Informationen zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung