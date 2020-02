Kunai – Launch-Trailer zum Release auf PC und Switch

Zum Release des Ninja-Parkour-Abenteuer „Kunai“ präsentierten The Arcade Crew und Entwicklerstudio TurtleBlaze den passenden Launch-Trailer. Das Spiel erscheint für PC (Steam) sowie Nintendo Switch (Nintendo eShop) und kostet 16,99 Euro (UVP).

Die Geschichte des Spiels führt in den Kampf gegen hörige KI-Horden, die von Lemonkus befehligt werden. Das Bestreben des einst wohlmeinenden Erfinders Lemonkus, die Welt zu verbessern, hat sich nämlich zu einem unnachgiebigen Marsch in Richtung Effizienz, ohne Rücksicht auf Konsequenzen entwickelt. Die Menschheit steht am Rande des Aussterbens, dank der verpfuschten KI-Kreation des berühmten Erfinders.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Tabby, ein emotionalen, tablet-gesteuerten Held, der von der Seele eines alten Kriegers erfüllt wird. Tabby wird wiederbelebt und neu gestartet und zwar inmitten eines futuristischen Krieges zwischen KI-Robotern. Tabby macht sich nun daran, die Dinge zu lösen, wie es jeder tragbare elektronische Kriegerhybrid tun würde: mit einer Menge Gewalt.

Die Homepage von „Kunai“ findet ihr hier: KLICK!

KUNAI - Release trailer (PC/Switch)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung