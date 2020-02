One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Launch-Trailer

Am Freitag wird Bandai Namco Entertainment „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen. Bevor ihr euch in die 3-gegen-3-Kämpfe mit Spezialattacken stürzt, könnt ihr euch den frischen Launch-Trailer anschauen.

In „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ werdet ihre eigenen Helden erstellen können, für die Heldenvereinigung kämpfen und auf bereits bekannte Charaktere der Original-Story treffen. Als Teil der Heldenvereinigung treten Fans einer Vielzahl von Monstern und Bösewichten gegenüber, vor denen die unschuldigen Stadtbewohner geschützt werden müssen.

Von Beginn an werdet ihr auf Saitama, auch „Glatzen-Umhang“ genannt, aufmerksam gemacht, der mit nur einen Schlag seine Gegner ausschalten kann. Im Trailer werden weitere Informationen zu ihm und Suiryu, Kampfsport-Wunder und erster spielbarer Charakter des Season Pass, bekannt gegeben

Die offizielle Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Infos gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung