Truck Driver – Pläne für die Zukunft bekannt gegeben

SOEDESCO hat die LKW-Spiel „Truck Driver“ bisher für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Während eine Version für Nintendo Switch und PC (Steam) noch folgen soll, wurden weitere Einzelheiten bekannt gegeben, an denen das Entwicklerteam von Kokku arbeitet. Es handelt sich dabei um diverse Verbesserungen, wie Upgrade der Unity Engine, ein visuelles Schadenssystem und ein neues KI-System.

Visuelles Schadenssystem in Truck Driver

Das neue Schadenssystem fügt sichtbare Beschädigungen an den Fahrzeugen hinzu. In der aktuellen Version des Spiels werden die Schäden an dem Lkw über das Navigationssystem angezeigt. Motor und Reifen können verschleißen und die Steuerung beeinträchtigen. Mit der kommenden Aktualisierung werden Schäden in 3D visualisiert: Kratzer und Dellen sind genau dort zu sehen, wo der Lkw beschädigt wurde. KI-gesteuerte Fahrzeuge werden ihre Beschädigungen ebenfalls anzeigen.

Truck Driver Update Video #10 | Visual Damage System

Neues KI-System

Ein komplett neues KI-System soll diverse, umfangreiche Verbesserungen der KI-gesteuerten Autos und der Fußgänger-KI bieten. Das System führt individuelle Fahrer-Verhaltensmuster wie z.B. aggressive und vorsichtige Fahrer ein. Die Fußgänger überqueren dann die Straße und reagieren auf den Straßenverkehr. Neue KI-gesteuerte Fahrzeuge wie Lkw oder Traktoren kommen hinzu und Fahrzeugtypen und Verkehr werden realistischer auf der Karte verteilt: Städte sind dichter befahren, Gebiete auf dem Land hingegen weniger.

Truck Driver Update Video #8 | New AI System!

Unity-Engine-Upgrade

Truck Driver läuft derzeit auf der Unity-Version 2017.4. Sie wird auf Version 2019.2 aktualisiert. Das Upgrade optimiert das Spiel weiter, mit besseren Bildwiederholraten, weniger Rucklern und der Möglichkeit, neue Features und Inhalte einfacher hinzuzufügen. Es reduziert die Dateigröße von Patches und verbessert die Grafik insgesamt, mit besseren Shadern und Texturen.

Truck Driver Update Video #7 | Unity Engine Upgrade

