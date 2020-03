Dragon Ball Z: Kakarot – Neue Inhalte angekündigt

Bandai Namco Entertainment wird „Dragon Ball Z: Kakarot“ dieses Frühjahr mit zusätzlichen Inhalten versorgen. Mit dem DLC „Eine neue Kraft erwacht – Teil 1“ kommen die Charaktere und Transformationen aus „Dragon Ball Super“.

Fans können sich darauf freuen, die Transformation in den Super-Saiyajin Gott zu erreichen, indem sie das Training mit Whis absolvieren, um später gegen Beerus in einer exklusiven Bosskampf-Episode anzutreten. Diese Inhalte können zu jeder Zeit während des Spiels gestartet werden, womit Spieler ihre neu erlernte Super-Saiyajin-Gott-Form auch in der Hauptstory verwenden.

Der DLC „Eine neue Kraft erwacht – Teil 1“ ist entweder im Rahmen des Season Pass ab Frühjahr 2020 erhältlich oder zusammen mit „Eine neue Kraft erwacht – Teil 2“, das später in diesem Jahr erscheint.

Des Weiteren wird im Frühjahr das “Music Compilation Pack“ erscheinen, das in der „Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition“ enthalten ist. Es umfasst folgende Lieder:

MAKAFUSHIGI ADVENTURE!

ROMANTIC AGERUYO

WE GOTTA POWER

DETEKOI TOBIKIRI ZENKAI POWER

BOKUTACHIHA TENSHIDATTA

Dragon Soul

UNMEINO HI ~TAMASHII VS TAMASHII~

“DRAGON BALL Z” BGM (TV)

KAIBUTSU FRIEZA VS DENSETSUNO SUPER SAIYANS

YAPPARI SAIKYO SONGOKO!! (WE GOTTA POWER)

SOLID STATE SCOUTER

Quelle: Pressemitteilung