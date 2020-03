Catherine: Full Body – Version für die Nintendo Switch erscheint im Juli

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Atlus die erweiterte Version des schrägen Puzzle-Spiels „Catherine“ für die PlayStation 4. Auch die PC-Spieler durften erstmals das Original erleben. In wenigen Monaten dürfen die Nintendo Switch-Spieler in die Haut von Vincent schlüpfen, wie Atlus zum Wochenende mitteilte.

Die Nintendo Switch-Besitzer erhalten die erweiterte Neuauflage namens „Catherine: Full Body“. Der Release erfolgt am 07. Juli 2020. Das Spiel erscheint in digitaler sowie in physischer Form. Die Spieler, die sich frühzeitig für die Boxed-Version entscheiden, erhalten einen Schlüsselanhänger als Bonus.

In „Catherine“ spielt ihr den Protagonisten Vincent. Dieser ist gleich in mehreren Frauen verliebt. Zum einen wäre da Catherine und zum anderen haben wir Katherine. Hinzu kommt mit dem Spiel eine weitere Dame ins Spiel: Rin. Vincent kann sich für keine der Frauen entscheiden. So plagt ihn nicht nur sein Gewissen, sondern auch seltsame Alpträume, in denen er um das Überleben kämpfen muss.

Catherine Full body Nintendo Switch Announcement Trailer (EU)

Quelle: Pressemitteilung