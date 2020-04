Outward – Entwicklervideo zum kommenden „The Soroboreans“-DLC

Bereits im Februar 2020 kündigten die Entwickler von Nie Dots den DLC „The Soroboreans“ für das Fantasy-RPG „Outward“ an (siehe hier). Der DLC soll in „Kürze“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

„The Soroboreans“ wird das Spiel nicht nur um eine Fraktion der Händler und Akademiker erweitern, sondern auch um eine neue Region mit neuen Kreaturen und Herausforderungen. Guillaume Boucher-Vidal, CEO bei Nine Dots Studio, zeigt im aktuellen Entwicklervideo mit auf eine Reise durch die kommenden Inhalte.

„Outward“ erschien im März 2010 für PC und Konsolen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

OUTWARD - Dev Diary #6 - The Soroboreans [DE]

Quelle: Pressemitteilung