Company of Crime – 1C Entertainment und Resistance Games kündigen rundenbasiertes Aufbauspiel an

Mit „Company of Crime“ kündigte die Entwickler von Resistance Games ihr erstes Werk an, das sich für den PC in der Entwicklung befindet. Wie Publisher 1C Entertainment mitteilte, erscheint der Titel über Steam und weitere digitale Stores.

„Company of Crime“ ist ein Aufbauspiel, das auf ein rundenbasiertes System setzt und strategische Inhalte bietet. Die Geschichte spielt in den 1960er Jahren und versetzt euch nach London -- direkt in die Kulturhauptstadt der Welt. Ihr könnt eurer eigenes kriminelles Imperium aus den Boden stampfen oder in die Rolle eines leitenden Inspektors des berühmten „Flying Squad“ von Scotland Yard schlüpfen und eben solche Imperien zum Fall bringen. Egal für welche Rolle ihr euch entscheidet. Am Ende müsst ihr die Kontrolle über London erhalten.

Im Sommer soll „Company of Crime“ das Licht der Welt erblicken. Einen konkreten Release-Termin nannten die beiden Unternehmen jedoch nicht. Allerdings könnt ihr einen Blick auf einen aktuellen Trailer werfen:

Company of Crime - Announcement trailer

