Grounded – Termin für Early Access (PC und Xbox One) und neuer Trailer

Letztes Jahr kündigte das Entwicklerteam von Obsidian Entertainment das Survival-Adventure „Grounded“ an (siehe hier). Das Spiel wird für PC und Xbox One entwickelt und soll über einen Einzelspieler- und Koop-Modus verfügen. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass das Spiel ab dem 28. Juli 2020 über Xbox Game Preview im Xbox Game Pass Ultimate und via Steam Early Access verfügbar sein wird.

In „Grounded“ werden ihr auf die Größe einer Ameise geschrumpft und findet euch inmitten eines vorstädtischen Hinterhofes wieder. Damit beginnt der Kampf ums Überleben. Die einzige Hilfe scheint die mysteriöse Stimme des Roboters BURG.L zu sein. Der Roboter, der anscheint genau weiß, was vor sich geht, erzählt euch von einer Maschine, die euch wieder auf die normale Größe zurückbringen kann. Das einzige Problem ist, dass diese Maschine aktuell außer Betrieb ist.

Den Überlebenskampf in dem Hinterhof voller Ameisen, fliegenden Insekten und Spinnen kann man allein bestreiten oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden. Es gilt Gegenstände zu sammeln, craften und daraus ein Lager zu errichten. Einen Vorgeschmack der Mirkowelt von „Grounded“ bietet der folgende Trailer:

Grounded Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung