Desperados III – Collector’s Edition vorgestellt, Release im Sommer

Das Spiel „Desperados 3“ ist immer noch ohne einen konkreten Release-Termin. Entwickler Mimimi Games und Publisher THQ Nordic halten sich so lange bedeckt, bis ein Datum sicher ist. Jedoch gewähren uns die beiden Unternehmen Einblicke in eine besondere Edition, die sich an die Sammler richtet.

Die Collector’s Edition zu „Desperados III“ hat eine UVP von € 109.99 (PC) beziehungsweise € 119.99 (PlayStation 4 und Xbox One). Vorbestellen könnt ihr das gute Stück bei einem der teilnehmenden Händler, die ihr auf der offiziellen Webseite einsehen könnt.

Die Collector’s Edition bietet fünf Figuren (eine davon ist eine Spieluhr) der Desperados John Cooper, Isabelle Moreau, Doc McCoy, Kate O’Hara und Hector Mendoza. Zusätzlich enthält die Edition den Desperados-III-Season Pass mit drei neuen Missionen für das Spiel. Diese sollen noch im Laufe des Jahres erscheinen und nach der Geschichte des Hauptspiels angesiedelt sein. Des Weiteren enthält die Edition noch ein Artbook, den Soundtrack und acht Postkarten.

Ein Trailer zeigt euch die Inhalte der Edition im Detail: