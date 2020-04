Remnant: From the Ashes – Der herunterladbare Inhalt „Swamps of Corsus“ erscheint Ende April für den PC

Perfect World Entertainment und Gunfire Games gaben bekannt, dass für das Acton-RPG „Remnant: From the Ashes“ am 28. April ein neuer DLC namens „Swamps of Corsus“ für die PC-Version (Steam) veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung für Xbox One und PlayStation 4 folgt zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt.

„Swamps of Corsus“ wird eine aktualisierte Version der ursprünglichen Welt von Corsus und jede Menge neue Inhalte liefern, darunter drei Waffen und Mods, vier Nebendungeons, Bosse, Gegner und mehr. Darüber hinaus wird der neue Inhalt den Überlebensmodus einführen. Dort gibt es einzigartige Rüstungen und über 50 neue Rüstungsskins zu gewinnen -- wenn man überlebt.

Ab dem 28. April erscheint auf Steam außerdem ein Bundle, das das Basisspiel von „Remnant: From the Ashes“ und „Swamps of Corsus“ beinhaltet. Auch dieses Paket erscheint erst später für die Konsolen-Version. Der DLC wird auf Steam für 9,99 Euro erhältlich sein. Das Bundle aus Basisspiel und DLC wird für 44,99 Euro angeboten.