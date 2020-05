Yakuza: Like a Dragon – Release für PC und Xbox-Konsolen angekündigt

Bereits im letzten Jahr gaben SEGA und Entwicklerteam Ryu Ga Gotoku Studio bekannt, dass der Action-Titel „Yakuza: Like a Dragon“ dieses Jahr für PlayStation 4 im Westen erscheinen wird (siehe hier). Jetzt wurde angekündigt, dass das Spiel nicht nur zusätzlich für Xbox One, Windows 10 und PC (Steam) erscheinen wird, sondern auch als Launch-Titel der Xbox Series X. Xbox-Spieler können sich dabei auf das „Smart Delivery“-Feature freuen. Wer also das Spiel für Xbox One kauft, kann das Action-RPG auch auf der neuen Xbox-Konsole spielen, und zwar ohne weitere kosten.

Der neue Teil der Yakuza-Videospielserie wird nicht nur einen Schwung neuer Charakter bieten, sondern auch ein dynamisches RPG-Kampfsystem. Protagonist Ichiban Kasuga selbst ist ein Hardcore-RPG-Fan und – um im Kampf konzentriert zu bleiben – stellt er sich die Kämpfe wie in seinen Lieblingsspielen vor.

Spieler können 19 Jobs auswählen und ihre Fähigkeiten in diesen verbessern. Diese heben sich von genretypischen Jobs ab – es gibt keine Krieger oder Magier, sondern Spieler werden zu Bodyguards, Musikern und viele mehr. Neben diversen Neuerungen soll „Yakuza: Like a Dragon“ der Reihe treu bleiben und wieder viele Minispiele und mehr als 50 Nebenstories bieten. Mit dabei sind auch das beliebte Karaoke und SEGA Arcades.

Die Hauptstory ist eine Underdog-Geschichte. Protagonist Ichiban Kasuga, Mitglied einer eher unbedeutenden Yakuza-Familie, muss sich sein Glück hart erarbeiten. Er büßte für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, um seinen Patriarchen und die Vater-Figur Masumi Arakawa zu schützen. Nachdem er 18 Jahre einsaß, entdeckt er, dass sein früherer Clan fast vollkommen zerschlagen wurde. Die wenigen, verbleibenden Mitglieder werden auf der Straße gejagt – möglicherweise ist sein alter Patriarch dafür verantwortlich. Ichiban spürt, dass er betrogen wurde und er macht die an die Arbeit die Wahrheit herauszufinden.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!