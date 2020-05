Deep Rock Galactic – Launch-Trailer zum Release von Version 1.0

Heute beenden Coffee Stain und Ghost Ship Games die Early Access-Phase von „Deep Rock Galactic“ mit dem Release der Vollversion. Die Version 1.0 des Sci-Fi-Koop-Shooters erscheint für PC (Steam) und Xbox One (Microsoft Store). Um den Release zu feiern gibt es nicht nur den Launch-Trailer, den ihr weiter unten findet, sondern auch gleich zwei kosmetische DLC-Bundles (Dark Future und Megacorp), die neue Rüstungssets, Waffenskins sowie den offiziellen DRG-Soundtrack mit sich bringen.

„Wir sind davon überzeugt, seit dem Early Access-Launch eine der besten Gaming-Communities in der Galaxie aufgebaut zu haben. Zusammen mit den Spielern haben wir Deep Rock Galactic entwickelt. Heute freuen wir uns darauf, zur Feier des 1.0-Launchs ein paar Bier in der Abyss Bar zu genießen“, so Mikkel Martin Pedersen, Game Director und Co-Founder von Ghost Ship Games. „1.0 ist der neue Beginn von Deep Rock Galactic. Auch wenn wir bereits vom aktuellen Spiel begeistert sind, haben wir weiterhin große Pläne, den Titel in Zukunft zu erweitern und zu verbessern. Unser Gameplay-Fokus lag von jeher auf dem Koop-Modus, welchen wir zusammen mit unserer Community weiterentwickelt haben. Schon bald veröffentlichen wir eine aktualisierte Roadmap.“

„Deep Rock Galactic ist unser erster Vorstoß im Bereich Early Access und wir schätzen uns glücklich, mit Ghost Ship als Partner zusammenzuarbeiten“, so Anton Westbergh, CEO und Co-Founder von Coffee Stain. „Ghost Ship hat die Entwicklung und Community-Arbeit famos geführt und ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Studios, mit denen wir arbeiten möchten. Ein talentiertes Team mit einzigartiger Idee und Entwicklungsansatz. Die Leidenschaft der Community, die sie aufgebaut haben, ist etwas, das wir bisher noch nie gesehen haben. Wir sind bereits gespannt, was die Zukunft des Spiels mit sich bringt.“

Bisher konnten mehr als mehr als eine Millionen Einheiten des Spiel verkauft werden und seit dem Release der Early Access-Version im Jahr 2016, wurde das Spiel stetig verbessert und mit neuen Inhalten versorgt. Darunter waren neue Gegner, Waffen, Missionen, Fähigkeiten, Aufgaben und Deep Dives bis hin zu neuen Anpassungsmöglichkeiten, Bartphysik, Zwergen-Rufen und einer Vielzahl an Biersorten in der Abyss Bar.

In dem Spiel begebt ihr euch mit bis zu vier Spielern, auf die Suche nach wertvollen Rohstoffen in riesigen Höhlensystemen, die von haufenweisen tödlichen Kreaturen bewohnt werden. Dabei schlüpft man in die Rolle von Zwergen, wo von jeder eine gewisse Rolle übernimmt.

Mähe als Gunner die Gegner nieder, kundschafte als Navigator die Höhlensysteme aus und sorge für Licht, friss dich als Driller durch massiven Fels oder unterstütze das Team als Engineer mit Defensivanlagen und Geschützen. Die Höhlensysteme werden prozedural generiert und sind vollständig zerstörbar. Damit soll nicht nur die Abwechselung gesteigert werden, sondern auch unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sein.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Deep Rock Galactic - 1.0 Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung