DOOM 64 – Der First-Person-Shooter ist jetzt auf Google Stadia verfügbar

Der First-Person-Shooter-Klassiker „DOOM 64“ ist ab sofort auf der cloudbasierten Gaming-Plattform „Google Stadia“ verfügbar. Fans können das Spiel im Store für 4,99 Euro bekommen. Spieler, die sich „DOOM Eternal“ am oder vor dem 3. April 2020 im Store gekauft haben, erhalten „DOOM 64“ kostenlos. Den Aktivierungscode bekommen die Spieler per Mail und können ihn mit den folgenden Schritten in ihrem Stadia-Account aktivieren:

Gehen Sie auf stadia.google.com (siehe hier)

Klicken Sie auf den Avatar in der oberen rechten Ecke und dann auf “Stadia-Einstellungen”

Klicken Sie auf “Code einlösen” und geben Sie ihren Aktivierungscode aus der E-Mail ein

Der Titel erschien erstmals im Jahre 1997. Midway Games entwickelte in Zusammenarbeit mit id Software das Spiel exklusiv für das Nintendo 64. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen des zweiten Teils der klassischen „DOOM“-Reihe.

Quelle: Pressemitteilung