Immortal Realms: Vampire Wars – Release-Termin für PC und Konsolen

Kalypso Media und Entwickler Palindrame Interactive arbeitet weiterhin fleißig an „Immortal Realms: Vampire Wars“. Die Mischung aus Imperiums-Management und rundenbasierten Vampir-Schlachten soll jetzt am 28. August 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Vorbesteller der Xbox One (Microsoft Store) oder PC-Version (Kalypso Store / Steam) erhalten sofortigen Zugriff auf die Closed PC-Beta bzw. Xbox One Spielevorschau.

In dem Spiel wählt ihr einen von drei mächtigen Vampirclans (Dracul, Moria und Nosfernus), die unterschiedliche Spielstile, Fähigkeiten, Einheiten und Gebäude besitzen, und versucht eurer eigenes Imperium aufzubauen. Die Konflikte werden in rundenbasierten Kämpfen ausgetragen. Durch taktische Kartenspielelemente sollen die Kämpfe zusätzliche Tiefe erhalten. Jeder Clan und jeder Vampirlord kann auf sein persönliches Kartenset zurückgreifen, um sich durch cleveres Kombinieren einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Das Entwicklerteam setzt auf eine düstere Welt und bedient sich Elementen aus der Vampir-Mythologie sowie dunklen Spielelementen wie der Verwaltung von Menschen als Blutressource. Weitere Informationen zum Setting und Gameplay von „Immortal Realms: Vampire Wars“ präsentieren Palindrome Interactive in einer vierteiligen Dev-Diary-Serie. Hier der bisher erste veröffentlichte Teil:

Immortal Realms: Vampire Wars - Dev-Diary Ep.1 (DE)

Quelle: Pressemitteilung