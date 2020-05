Solasta: Crown of the Magister – Trailer geht auf die Features des RPG ein

Tactical Adventures arbeiten derzeit an dem taktischen RPG namens „Solasta: Crown of the Magister“. Das Spiel, das im letzten Jahr erfolgreich via Kickstarter finanziert wurde und eine „Dungeons & Dragons“-Lizenz erhalten hat, zeigt sich heute in einem neuen Trailer.

„Solasta: Crown of the Magister“ basiert auf den „Dungeons & Dragons SRD 5.1“-Regelwerk und soll den Spielern die Möglichkeit bieten, das Abenteuer durch eigene Entscheidungen dynamisch zu verändern. Zu Beginn des Abenteuers gilt es ein vierköpfiges Team zusammenzustellen. Völker, Klassen, Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten werden ausgewählt. Attribute und Statuswerte werden hingegen wie im Tabletop-Vorbild gewürfelt.

Wann das Rollenspiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass „Solasta: Crown of the Magister“ vor der Veröffentlichung eine „Early Access“-Phase durchlaufen wird. Das Spiel erscheint für den PC via Steam.