Mafia Trilogy – 2K veröffentlicht Mafia II und Mafia III – Remake von Mafia erscheint im August

In der vergangenen Woche kündigte 2K die „Mafia Trilogy“ an. Dabei handelt es sich um Remakes und Remaster der „Mafia“-Reihe. Heute wurden weitere Details bekannt gegeben und Trailer veröffentlicht. Die beiden letzten Teile der Reihe könnt ihr bereits einzeln oder als Paket erwerben.

Details zu Mafia II und Mafia III

Bei „Mafia II: Definitive Edition“ handelt es sich um eine überarbeitete Version des Spiels, das im Jahre 2010 veröffentlicht wurde. Laut 2K wurde die Grafik stark überarbeitet und Sound verbessert. Bei „Mafia III: Definitive Edition“ handelt es sich um eine Wiederveröffentlichung. Beide Spiele enthalten dabei sämtliche Story-Erweiterungen sowie eine Reihe anderer Bonusgegenstände.

Die Spieler, die „Mafia II“ bereits auf Steam in ihrer Bibliothek besitzen, erhalten „Mafia II: Definitive Edition“ ohne zusätzliche Kosten. Des Weiteren erhalten Besitzer der digitalen Version von „Mafia III“ auf Xbox One, PlayStation 4 oder Steam ein kostenloses Upgrade auf „Mafia III: Definitive Edition“.

Mafia II: Definitive Edition – Offizieller Launch-Trailer [deutsch]

Details zu Mafia

Der erste Teil der „Mafia“-Reihe lässt ein wenig auf sich warten. Der Grund dafür ist, dass Entwickler Hangar 13 den Titel von Grund auf neu aufgebaut hat. Es handelt sich um ein richtiges Remake des originalen Spiels. Laut 2K wurde das Skript aktualisiert, neue Dialoge hinzugefügt und die Hintergrundgeschichten erweitert. Hinzu kommen noch weitere Features. Angetrieben wird das Remake von „Mafia“ mit derselben Game-Engine, die auch den Filmsequenzen von „Mafia III“ zu Grunde liegt.

„Das originale Mafia hatte einen immensen und nachhaltigen Einfluss darauf, wie Videospiele ernsthafte Geschichten erzählen können, und wir wissen, dass viele Fans der Reihe es immer noch verehren“, so Haden Blackman, Präsident und CCO bei Hangar 13, der die Entwicklung von Mafia: Definitive Edition in den Studiobüros in Brno und Prag in der Tschechischen Republik, in Brighton im Vereinigten Königreich und im kalifornischen Novato leitete. „Fast 20 Jahre nach dem Start der Mafia-Reihe haben wir jetzt die unglaubliche Gelegenheit, dieses geliebte Spiel einer neuen Generation von Spielern vorzustellen und alten Fans die Möglichkeit zu geben, Tommys Geschichte in einer herausragenden, modernen Präsentation, mit neuen Story-Elementen und Gameplay-Features noch einmal zu erleben.“

Mafia: Definitive Edition [deutsch]

Boni für frühe Käufer

Das Remake von „Mafia“ erscheint am 28. August 2020. Die Käufer, die „Mafia: Definitive Edition“ vorbestellen sowie die Spieler, die bis dahin die digitale Version von Mafia: Trilogy kaufen oder die physische Version vorbestellen, erhalten den Bonus-Add-on-Inhalt „The Chicago Outfit“ für „Mafia: Definitive Edition“. Dieses Inhaltspaket enthält:

Exklusives Spieler-Outfit: Der Don;

Der Don; Exklusives Fahrzeug: Smith V12 Limousine;

Smith V12 Limousine; Exklusiver Waffen-Skin: Gold-Halbautomatik.

Weitere Bonus-Inhalte gibt es, wenn ihr ein 2K-Konto besitzt:

Mafia: Definitive Edition: Black Cats-Motorrad-Pack;

Black Cats-Motorrad-Pack; Mafia II: Definitive Edition: Made Man-Pack;

Made Man-Pack; Mafia III: Definitive Edition: Classico-Dreiteiler & IL Duca Revolver.

„Mafia Trology“ ist für Xbox One, PS4 und PC via Steam erhältlich. Versionen für Epic Games Store und Google Stadia folgen noch, wie 2K mitteilte. Weitere Details zur Ankündigung erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die sich hinter diesem Link hier versteckt.

Quelle: Pressemitteilung