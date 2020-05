The Last of Us Part II – Limitierte PS4 Pro-Konsole und Zubehör angekündigt.

Im nächsten Monat erscheint das Action-Adventure „The Last of Us Part II“ im Handel. Der Release des Spiels, das aus dem Hause Naughty Dog stammt, wird mit einer besonderen PlayStation 4-Konsole begleitet. Wie Sony heute ankündigte, erscheint zur Veröffentlichung eine limitierte Version des Pro-Modells im Handel. Auch ein limitierter Controller und weiteres Zubehör gibt es im „The Last of Us Part II“-Design

Im Paket der Limited Edition befindet sich eine mattschwarze PlayStation 4 Pro, die ein eingraviertes Design von Ellies Tattoo besitzt. Der limitierte DualShock 4 Wireless-Controller, der ebenfalls in mattschwarz daherkommt, besitzt ebenfalls das Tattoo von Ellie und das Logo des Spiels befindet sich auf dem Touchpad. Des Weiteren umfasst das Paket eine Disc-Version von „The Last of Us Part II“ und weitere digitale Inhalte, wie ein dynamisches Design für PS4, Avatare und mehr.

Wer noch mehr Zubehör im Design von „The Last of Us Part II“ möchte, der kann sich ein Wireless-Headset schnappen, dessen matte Oberfläche sich in Steel Black mit kontrastierenden roten Ohrmuscheln präsentiert. Für einen passenden, externen Speicher sorgt Seagate. Sie steuern eine 2 Terrabyte große Festplatte bei, die auch im Design des Spiels erscheint.

Weitere Informationen erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog. Das PS4 Pro Paket, Headset und Dualshock sind in Deutschland und Österreich laut Sony bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.

The Last of Us Part II | Limited Edition PS4 Pro

