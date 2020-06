Sommerlich ist es nicht nur draußen, sondern auch in dem Spiel „Summer in Mara“, das in Kürze vom Entwicklerstudio Chibig veröffentlicht wird. Das bunte Abenteuerspiel landet Mitte Juni auf dem PC und der Nintendo Switch. Die PC-Spieler dürfen schon mal in den Titel mit der Hilfe eines Prologes reinschnuppern.

„Summer in Mara“ versetzt euch in ein tropisches Archipel. In dem Einzelspieler-Erlebnis erwartet euch die kleine Abenteuerin namens Koa, die die Welt um sich herum erkunden möchte. In dem Spiel müsst ihr euch um eure eigene Insel kümmern. Ernten, bauen und herstellen stehen an der Tagesordnung. Laut Chibig erwarten euch landwirtschaftliche, handwerkliche und mechanische Elemente sowie eine ruhige und entspannende Geschichte.

Mit der Zeit besuchen auch diverse Charaktere eure Insel. Des Weiteren besitzt Koa ein eigenes Boot, das im Laufe des Spiels weiter verbessert werden kann. Ein aktueller Trailer zeigt euch nicht nur den Grafikstil des Spiels, sondern auch einige der Gameplay-Elemente.

Die Demo-Version von „Summer in Mara“ findet ihr direkt unter diesem Link auf Valves Distributionsplattform Steam. Am 16. Juni 2020 erscheint die Vollversion für den PC und für die Nintendo Switch. Eine Veröffentlichung für die Xbox One und PS4 ist ebenfalls geplant. Ein Termin steht allerdings derzeit noch aus.

Summer in Mara - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Quelle: Pressemitteilung / Steam