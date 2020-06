Das von IGN Entertainment veranstaltete „Summer of Gaming“-Event wird uns in den nächsten Tagen noch ein wenig beschäftigen. Im Rahmen der digitalen Expo des Unternehmens werden neue Trailer und Spiele gezeigt. Mit dabei ist auch das Action-RPG „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“.

Das Spiel wurde Anfang 2017 angekündigt (siehe hier) und ist eine Videospieladaption des namensgebenden Pen-&-Paper-Rollenspiels, das vom US-amerikanischen Verlag White Wolf erschaffen wurde. Entwickler Cyanide und Publisher Nacon veröffentlichten einen neuen Trailer zum kommenden Spiel. Hierbei handelt es sich um einen Cinematic-Trailer, der euch das düstere Setting von „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ präsentiert.

Wann das Spiel erscheint, das ist noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung ist für die Konsolen und für den PC geplant. Die PC-Version erscheint exklusiv über den Epic Games Store. Wie lange die Exklusivität anhält, ist ebenfalls unbekannt.

Werewolf the Apocalypse - Earthblood Official Cinematic Trailer | Summer of Gaming 2020

Quelle: IGN