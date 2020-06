Destruction AllStars

Entwickler Lucid Games hat mit „Destruction All Stars“ einen weiteren, exklusiven Titel für die PlayStation-Konsole in der Mache. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich alles um die Zerstörung. In dem Spiel geht es direkt in die Arena.

Verschiedene Charaktere fahren mit ihren aufgemotzten Boliden über waghalsige Strecken. Ziel ist es, so viele gegnerische Fahrzeuge wie nur möglich zu zerstören, bis am Ende der Sieger feststeht. Wer aus seinem Fahrzeug fliegt, der kann zu Fuß sein Glück versuchen und andere Fahrer vermöbeln, die ebenfalls kein Fahrzeug mehr besitzen.

Der Trailer unter diesen Zeilen präsentiert allerhand actionreiche Gameplay-Szenen aus der PS5-Version des Spiels. Wann das Spiel den Handel erreicht, das wollten die Verantwortlichen noch nicht bekannt geben.