Godfall – Counterplay Games präsentiert Gameplay-Trailer

Das Entwicklerstudio von Counterplay Games arbeitet derzeit an ihrem Action-RPG „Godfall“, welches noch dieses Jahr für PlayStation 5 und PC (EGS) erscheinen soll. Im Trailer gibt es einen kleinen Blick auf die Waffenklassen, die Welt Aperion und natürlich die Nahkampfkämpfe. In dem Spiel befindet sich Aperion am Rande des Untergangs. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des letzten valorianischen Ritters. Dies sind gottesähnliche Krieger mit ein legendären Rüstungssets namens Valorplates.

Um euch gegen die Gegnerscharen durchzusetzen stehen nicht nur fünf Waffenklassen und verschiedene Valorplates zur Auswahl bereit, sondern auch die Möglichkeit euren Charakter zu leveln und neue Fähigkeiten zu erlernen. Des Weiteren kann man sich entscheiden ob man allein oder im PvE-Online-Koop-Modus mit bis zu drei Spieler in die Welt von „Godfall“ stürzt.

Godfall - Gameplay Reveal Trailer | PS5

