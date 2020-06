Evil Genius 2: World Domination – Trailer der Weltherrschafts-Simulation

In „Evil Genius 2: World Domination“ geht es um nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Um diese Herausforderung als böser Superschurke zu bewerkstelligen, gilt es seine eigene Basis auf einer Insel aufzubauen, eine Horde loyaler Lakaien zu trainieren, spezielle Handlanger zu rekrutieren und sich mit feindliche Geheimagenten anzulegen. Wie das Ganze im Spiel ausschaut, zeigt der Trailer weiter unten.

Mehr Informationen bietet auch das frisch veröffentlichte Entwicklervideo, das im Rahm des Guerrilla Collective Showcase gezeigt wurde. Noch mehr Bildmaterial soll es am Mittwoch, den 17. Juni 2020, um 19 Uhr geben. Dann veranstaltet Rebellion ein Behind The Scenes-Stream auf Twitch.tv (siehe hier).

„Evil Genius 2: World Domination“ soll noch dieses Jahr für PC (Steam) erscheinen. Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Evil Genius 2: World Domination - Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Evil Genius 2: World Domination - Development Update

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung