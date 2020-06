Liberated – PC-Version soll im Juli 2020 erscheinen

Das bereits für Nintendo Switch erhältliche handgezeichnete Noir-Action-Adventure „Liberated“ soll kommenden Monat auch für PC erscheinen. Einen genauen Release-Termin hat Entwickler Atomic Wolf noch nicht genannt. Dafür wurde aber bekannt gegeben, dass das Spiel auf Steam, Gog.com, GeForce New und Humble Store erhältlich sein wird.

Features der PC-Version von „Liberated“

Full English voice-over

Ultra HD resolution support (4K and up)

Ultra widescreen support

High refresh rate support (144Hz and up)

High-res textures

Enhanced lighting

Support for Keyboard & Mouse + Gamepads

„Liberated“ spielt in der nahen Zukunft und handelt von einer Tech-Noir-Gesellschaft, in der sich ein neuer Autoritarismus auszubreiten droht. Die Macht der Konzerne, staatliche Desinformationskampagnen, Überwachungsapparate und die Ausbeutung persönlicher Daten haben eine Welt der Grautöne geschaffen, in der es weder Richtig noch Falsch zu geben scheint. In dieser Welt ist die Wahrheit relativ und Spieler werden beide Seiten der Geschichte erleben.

Liberated - Guerilla Collective PC Release Reveal Trailer

LIBERATED - Future Games Show VO Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung