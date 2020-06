Destroy All Humans! – Waffen-Trailer und PC-Demo-Version

THQ Nordic und Black Forst Games zeigen uns im neuen Trailer ein paar Waffen aus „Destroy All Humans!“. Hinzu kann man die Zerstörungskraft dieser Waffen in einer Demo-Version selbst ausprobieren. Die Demo-Version ist für PC erschienen und auf Steam (siehe hier) und gog.com (siehe hier) verfügbar.

In „Destroy All Humans!“ ist ein Remake des Alien-Action-Abenteuers „DNS“. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Außerirdischen Crypto-137 und terrorisiert die Erdbewohner der 1950er Jahre. Dafür stehen eine Reihe außerirdischen Waffen und psychischen Fähigkeiten zur Verfügung.

Der Titel erscheint am 28. Juli 2020 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Destroy All Humans! - Cryptosporidium-137 presents: Fun with Alien Guns

Quelle: Pressemitteilung