SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Launch-Trailer

Mit „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ öffnet THQ Nordic heute die Tore in die Welt von SpongeBob, Patrick und Sandy. Das Spiel ist ab heute für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC. Informationen über die Collector’s Editionen des Spiels findet ihr hier bei uns: KLICK!

Wie schon das Originalspiel bietet das Remake mit dem Zusatztitel „Rehydrated“ eine Menge Charaktere und den Humor der Fernsehserie und des kommenden Kinofilms. Jeder der berühmten Schauplätze des Spiels verfügt über mehrere Abschnitte, spezielle Rätsel und individuelle Handlungsstränge.

Als Spieler könnt ihr in die Rollen von SpongeBob, Patrick und Sandy schlüpfen, wobei jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten verfügt, um bestimmte Abschnitte jedes Levels zu überwinden: Zum Beispiel kann nur SpongeBob mit seinen Unterhosen Bungeesprünge ausführen und nur Sandy besitzt ein Lasso, um sich durch die Spielwelt zu schwingen.

Im Multiplayer von „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ können sich Teams aus zwei Spielern entweder im lokalen Couch- oder im Online-Koop-Modus zusammenschließen, um gegen den Robo-Thaddäus und alle Roboter aus dem Hauptspiel anzutreten und sie einer Welle nach der anderen auf mehr als 20 Inseln zu bekämpfen. Außerdem gibt es im Multiplayer-Modus von „Rehydrated“ vier zusätzliche spielbare Charaktere: Mr. Krabs, Gary, Thaddäus und Robo-Plankton, die jeweils ihre eigenen Moves und Angriffe mitbringen.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Release Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung