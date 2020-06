Immortal Realms: Vampire Wars – Zweites Entwicklervideo erschienen

Im zweiten Entwicklervideo stellen Kalypso Media und Entwickler Palindrome Interactive unter anderem den Königreich-Modus in „Immortal Realms: Vampire Wars“ vor. Hinzu kommen Informationen zu Provinzen sowie Vampir-Lords. Das erste Entwicklervideo findet ihr hier: KLICK!

„Immortal Realms: Vampire Wars“ ist eine Mischung aus Imperiums-Management und rundenbasierten Vampir-Schlachten. Der Release soll am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erfolgen. Vorbesteller der Xbox One oder PC-Version erhalten sofortigen Zugriff auf die Xbox One Spielvorschau oder die Closed PC-Beta über den Kalypso Store (siehe hier) oder Microsoft Store (siehe hier).

Weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Immortal Realms: Vampire Wars - Dev-Diary Ep.2 (DE)

Quelle: Pressemitteilung