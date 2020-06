Das „PlayStation Plus“-Programm startete vor genau 10 Jahren am 29. Juni 2010. Damals startete das Line-up mit den Spielen „LittleBIGPlanet“ und „Wipeout HD“ für die PlayStation 3 und den Minis „Field Runners“ sowie „Age of Zombies“. Zudem gab es neben „Destruction Derby“ etliche Rabatte, Themes und Avatare.

Zum 10-jährigen Jubiläum gibt es dieses Mal drei Spiele, die ihr ohne weitere Kosten herunterladen dürft. Hierbei handelt es sich um „NBA 2K20“, „Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration“ und „Erica“. Außerdem wird noch in dieser Woche ein kostenloses PS4-Design erscheinen, um Jubiläum von PS Plus zu feiern.

Des Weiteren können alle Spieler ohne „PS Plus“-Mitgliedschaft am kommenden Wochenende die Online-Multiplayer-Vorteile von „PS Plus“ ausprobieren. Vom 4. Juli um 12:01 Uhr bis 5. Juli um 23:59 Uhr Ortszeit findet das kostenlose Online-Multiplayer-Wochenende statt.

Die neuen „PlayStation Plus“-Spiele könnt ihr ab Dienstag, den 07. Juli 2020, auf eure PS4 verfrachten. Bis dahin könnt ihr euch noch die Basis-Versionen von „Star Wars Battlefront II“ und „Call of Duty: WWII“ holen, die aktuell für die zahlenden Mitglieder bereitstehen.