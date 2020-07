Shadow Arena – Neue Heldin und Modus verfügbar

„Shadow Arena“ ist ein Fantasy-Battle Royle-Spiel, das sich seit Mai 2020 in der Early Access-Phase befindet. Entwicklerstudio Pearl Abyss hat jetzt eine neue spielbare Helden der Charakterauswahl sowie einen Spielmodus hinzugefügt.

Die Heldin Lahn ist eine auf mittlere Distanz spezialisierte Kämpferin, die durch ihr Halbmondpendel und ihr Zeremonienschwert den Abstand zwischen sich und dem Gegner bewahrt. Ihre Hauptfähigkeit Winterblütenblatt erlaubt es ihr, das Pendel auf Gegner zu schleudern und den Weg zu ihnen blitzschnell zu überbrücken.

In dem „Vorzeitlicher Waffen“-Modus starten Spieler jede Runde mit Laytenns und Puturums Kraftkern. Durch das Verwenden der Items werden die entsprechenden Urzeitlichen Waffen von Laytenn oder Puturum beschworen, die zusätzliche Stärke im Kampf verleihen.

„Shadow Arena“ ist Free-to-Play und ist im „Black Desert“-Universum angesiedelt. Spieler treten mit unterschiedlichen Charaktere in Schlachten mit bis zu 40 Spielern gegeneinander an. Um es an die Spitze zu schaffen, gilt es Monster zu töten, Loot zu sammeln und die Ausrüstung sowie Statuswerte zu verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings getimte Angriffe und Ausweichmanöver.

Hier findet ihr „Shadow Arena“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Lahn: Hero Spotlight | Shadow Arena

Quelle: Pressemitteilung