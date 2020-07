Flying Wild Hog und Publisher Devolver Digital präsentieren heute einen ersten Teaser zum kommenden Ego-Shooter „Shadow Warrior 3“. Das Spiel wird am 11. Juli 2020 während der „Devolver Direct“-Show enthüllt. Einen ersten Teaser und Details zum Spiel gibt es jedoch schon heute.

„Shadow Warrior 3“ rückt Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla, in den Mittelpunkt. Die Geschichte (ab hier gibt es Spoiler) setzt direkt nach dem zweiten Teil an. Der Drache, den die beiden in „Shadow Warrior 2“ versehentlich befreiten, macht die Erde unsicher. Das ungleiche Team muss die drohende Apokalypse abwenden und die Welt bereisen sowie etliche Monster erledigen.

„Wir sind mehr als begeistert, den Shadow Warrior-Fans eine völlig neue Erfahrung zu bieten – und wir können es kaum erwarten, die neuen Funktionen vorzustellen, die wir für sie auf Lager haben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere rasanten Schusswechselsequenzen, die messerscharfen Nahkämpfe und die spielerische Bewegungsfreiheit sowohl ihren Adrenalinspiegel als auch ihre Sinne in Schwung bringen“, merkt Game Director Kuba Opoń an.

„Aber wir vergessen dabei nie die Wurzeln von Flying Wild Hog und wir hoffen, dass sich Shadow Warrior 3 für die Fans, die von Anfang an dabei waren, wie eine Heimkehr anfühlen wird. Und wir können es kaum erwarten, neuen Spieler und Spielerinnen Lo Wang vorzustellen, unseren schlagfertigen Helden – mit einer Zunge so scharf wie sein Katana! Shadow Warrior 3 wird ihn mit einer Bedrohung konfrontieren, die so riesig ist, dass sie selbst für einen Helden wie ihn zu groß sein könnte!“

Shadow Warrior 3 - Teaser Trailer

Quelle: Pressemitteilung