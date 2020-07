Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Termin, Collector’s Edition und mehr

Seit letzten Monat ist bekannt, dass THQ Nordic an „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ arbeitet (siehe hier). Es ist ein Remake des 2012 veröffentlichten Action-RPGs „Kingdoms of Amalur: Reckoning“. Die neue Version wird unter anderem überarbeitete, moderne 4K-Grafik, neue Licht- und Spezialeffekte und mehr bieten. Hinzu wird es eine komplett neue Erweiterung namens „Fatesworn“ geben. Weitere Informationen über die neue Erweiterung sollen folgen.

Wie THQ Nordic jetzt bekannt gab, wird „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ am 8. September 2020 als Standard Edition (39,99 Euro UVP) erscheinen. Hinzu kommt die „Fate Edition“ (54,99 Euro), die die neue Erweiterung „Fatesworn“ beinhaltet, die 2021 erscheint.

Des Weiteren können Fans auch eine Collector’s Edition für 109,99 Euro UVP kaufen. Diese wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein und neben der „Fate Edition“ noch folgendes beinhalten:

Eine detailreiche Figur von Alyn Shir (20.8cm hoch)

Ein Amalur-Schlüselanhänger

Fünf Litographien von original Ingame-Artworks

Der preisgekrönte Spielsoundtrack, komponiert von Grant Kirkhope

Eine hochqualitative Sammler-Box

Der folgende Trailer stellt die Inhalte der Collector’s Edition etwas genauer vor. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Collector's Edition Trailer

Quelle: Pressemitteilung