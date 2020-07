Watch Dogs: Legion – Release-Termin, Edition und Trailer

Vor über einem Jahr kündigte Ubisoft „Watch Dogs: Legion“ für PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia und PC an. Nachdem der damals bekannt gegeben Release-Termin verschoben wurde, wurde es ein wenig ruhiger um den Titel. Jetzt hat Ubisoft mit dem 29. Oktober 2020 den neuen Release-Termin festgelegt. Die PC-Version erscheint via Epic Games Store und Uplay sowie als Teil von UPLAY+.

Spieler, die „Watch Dogs: Legion“ auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X) übertragen.

Gleichzeitig wurden die damals angekündigten Sondereditionen nochmals angekündigt. Diese erscheinen neben der Standard Edition (59,99 Euro UVP) und beinhaltet zusätzliche Inhalte.

Watch Dogs: Legion – Gold Edition (99,99 Euro UVP)

Hauptspiel

Season Pass

Story-Expansionen

Zusätzliche DedSec-Missionen

Vier einzigartige Helden

Complete Edition des originalen „Watch Dogs“

Ultimate Edition (119,99 Euro UVP)

Inhalte der Gold Edition

Drei neue spielbare Helden

Vier -wöchiger VIP-Status Schnellere Währung Neue Masken



Collector’s Edition (Ubisoft Store, 179,99 Euro UVP)

Inhalt der Ultimate Edition

LED „Ded Krone Maske“-Nachbildung (Leuchtende Krone 38cm)

SteelBook

Dreiteiliges Stickerset

Beidseitig bedrucktes Propaganda-Poster

Sofortigen Zugang zur Maske im Spiel

In dem Spiel erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte.

Als Mitglied von DedSec werdet ihr gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müsst ihr für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Es gilt neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand zu rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

In diesem dystopischen London erwartet euch eine offene Spielwelt, wo ihr jeden Charakter für den DedSec-Widerstand rekrutieren können (bis zu 40 Charaktere auf einmal). Die Charaktere bieten unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen. Vom MI6-Agenten zum reinen Faustkämpfer, vom brillanten Hacker zum Fluchtwagenfahrer, vom Hooligan zur unscheinbaren alten Dame

Als Spieler könnt ihr jede beliebige Figur aus der Rekrutenliste verkörpern und Situationen je nach eurer Vorliebe angehen: Ob ihr euch nun vom Himmel aus nähern, während ihr hoch oben auf einer Frachtdrohne als Bauarbeiter positioniert seid, oder am Boden als Spion mit Hightech-Geräten, wie einer Uhr, die Waffen blockiert.

