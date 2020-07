The Falconeer – Luftkampf-RPG auch für Xbox Series X angekündigt

2019 wurde das 3rd-Person-Fantasy-Flugkampf-RPG „The Falconeer“ für PC und Xbox One angekündigt. Jetzt haben Publisher Wired Productions und der Indie Entwickler Tomas Sala auch eine Xbox Series X-Version angekündigt. Diese soll am Launch-Tag der neuen Microsoft-Konsole erscheinen.

In „The Falconeer“ treffen klassische Dog-Fight-Mechaniken und eine Open-World-Umgebung voller fantasievoller Feinde zusammen. Des Weiteren soll das Spiel Features wie eine Auflösung von 4K und 60 FPS, High Dynamic Range und Smart Delivery bieten.

“Wir haben über das letzte Jahr hinweg eng mit dem Xbox-Team zusammengearbeitet und The Falconeer hat so schließlich seinen Platz auf der Series X gefunden,“ sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. “Es ist ein technisches Meisterwerk, das uns stets aufs Neue beeindruckt. Mit der “Smart Delivery”-Kompatibilität wird zudem ermöglicht, dass The Falconeer auf jeder Xbox ohne zusätzliche Kosten spielbar ist.“

“Es war ein unvergleichliches Erlebnis mit der Xbox Series X zu arbeiten,“ sagt Tomas Sala, der einzige Entwickler von The Falconeer. “Mein Fokus – oder meine Vision – ist immer bedeutungsvolle Welten zu schaffen, mit einer epischen Umgebung voller Geschichten und Events, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Die Zeit mit der Xbox Series X hat es mir ermöglicht die kreative und technische Seite meiner Ambitionen auszuleben!”

Der Release des Spiels soll dieses Jahr für die Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X und PC (Steam) erfolgen. Zusätzliche Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Falconeer | The Path Trailer 🦅 | Xbox Series X

Quelle: Pressemitteilung