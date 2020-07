Yakuza: Like a Dragon – PS5-Version, Synchronsprecher und neuer Trailer

Nachdem SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio letztes Jahr bekannt gaben, dass der neueste Teil in der RGG / Yakuza-Reihe names „Yakuza: Like a Dragon“ (japanischer Titel – Ryu Ga Gotoku 7) für PlayStation 4 erscheinen wird, folgte im Mai 2020 die Ankündigung einer PC-, Xbox One-, und Xbox Series X-Version. Zu diesen Versionen gesellt sich jetzt auch eine PlayStation 5-Version.

Wie bei der Xbox Series X, wo Spieler dank der „Xbox Series X Smart Delivery“ ein kostenfreies Upgrade der Xbox One-Version auf Xbox Series X erhalten, soll ein kostenlose Upgrade auch beim Kauf der PlayStation 4-Version möglich sein. Das Spiel muss somit nicht mehrmals gekauft werden, wenn man auf die neue Konsolengeneration umsteigt. Nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Des Weiteren wurden die englischen Synchronsprecher des Spiels bekannt gegeben. Das Spiel erscheint mit einer voll vertonten, englischen Tonspur und komplett untertitelt in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch (EFIGS).

George Takei hat sein Talent bislang vielen berühmten Rollen geliehen. Als ein TV- und Filmveteran schlüpfte er bereits in die Rollen von Hikaru Sulu (Star Trek), Yamato-san (The Terror), Kaito Nakamura (Heroes) und vielen weiteren ikonischen Charakteren. In „Yakuza: Like a Dragon“ übernimmt George Takei die Rolle des Masumi Arakawa, ein mächtiger Patriarch, dessen zerschlagener Tojo-Clan ein zentrales Element in der Geschichte um Ichiban Kasuga darstellt, dem Protagonisten von „Yakuza: Like a Dragon“.

Ichiban verbündet sich mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen von unterschiedlichsten Persönlichkeiten, um die Wahrheit hinter der Kapitulation seines ehemaligen Patriarchen vor einer rivalisierenden Yakuza-Organisation, der Omi Alliance of Kansai, herauszufinden.

Die Hauptbesetzung von „Yakuza: Like a Dragon“ beinhaltet folgende Talente:

Kaiji Tang als Ichiban Kasuga, Protagonist der Story, der nach 18 Jahre Gefängnis zurückkehrt

George Takei als Masumi Arakawa, Patriarch der Arakawa-Familie

Andrew Morgado als Koichi Adachi, ein ehemaliger Polizist auf der Suche nach der Wahrheit

Greg Chun als Yu Nanba, ein ehemaliger Krankenpfleger der seine Verfehlungen wiedergutmachen will

Elizabeth Maxwell als Saeko Makoda, eine Barkeeperin auf einer Mission

Zum Schluss erschien ein neuer Trailer mit dem Titel „Heroes of Tomorrow“. Dieser zeigt mehr von Action und dem dynamischen RPG-Gameplay. Der Protagonist Ichiban Kasuga und seine zusammengewürfelte Anhängerschaft, eine Gruppe „Helden“ mittleren Alters, bekämpft massive Baustellen-Fahrzeuge, verteilen mit Epiliergeräten Kinnhaken, um Verbrecher niederzustrecken oder beschwören einen Sturm von Tauben. Natürlich darf ein Schwung Humor nicht fehlen.

„Yakuza: Like a Dragon“ wird im November 2020 für Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 und Steam veröffentlicht. Der Titel ist ein Launch-Title der Xbox Series X. Dr Release-Termin der PlayStation 5-Version folgt. Außerdem wird die bisherige Day One-Edition des Spiels in Day Ichi-Edition („One“ auf Japanisch) umbenannt.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Mehr über die „Yakuza“-Reihe findet ihr hier bei uns: KLICK! Das Spiel ist auch hier auf Steam zu finden: KLICK!

Yakuza: Like a Dragon | Heroes of Tomorrow (DE USK)

