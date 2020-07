„Liberated“ spielt in der nahen Zukunft und handelt von einer Tech-Noir-Gesellschaft, in der sich ein neuer Autoritarismus auszubreiten droht. Die Macht der Konzerne, staatliche Desinformationskampagnen, Überwachungsapparate und die Ausbeutung persönlicher Daten haben eine Welt der Grautöne geschaffen, in der es weder Richtig noch Falsch zu geben scheint. In dieser Welt ist die Wahrheit relativ und Spieler werden beide Seiten der Geschichte erleben.

Entwickelt wird „Liberated“ Atomic Wolf und ist bereits für die Nintendo Switch erhältlich. Die PC-Spieler dürfen auch in wenigen Tagen loslegen, wie das Unternehmen bekannt gab. So erscheint das Spiel am 30. Juli 2020 via Steam, Humble Bundle und GOG. Eine Anspielversion steht ab sofort zum Download auf Steam und GOG bereit.

Der Sneak Peek, der bis zum 27. Juli um 19:00 Uhr verfügbar ist, zeigt einen dramatischen Wendepunkt in der Geschichte und lässt euch das Gameplay ausprobieren. Die kostenlose Testversion zeigt das gekürzte dritte Kapitel der Geschichte, wobei viele Szenen weggelassen wurden, um größere Spoiler zu vermeiden.