Bislang machte das Shoot-’em-up-Spiel „Cuphead“ einen großen Bogen um die aktuelle Konsole aus dem Hause Sony. Seit geraumer Zeit ist das Spiel des Entwicklers StudioMDHR für PC, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Doch die PlayStation 4-Besitzer dürfen nun nach einer längeren Wartezeit in die bunte Welt von „Cuphead“ eintauchen, da das Spiel ab sofort in digitaler Form im PlayStation Store zum Kauf bereitsteht.

In der Geschichte des Spiels verliert Cuphead eine Wette gegen den Herr der Unterwelt persönlich. Nun muss er einen Weg aus dem Schlamassel finden, um seine Schulden zurückzuzahlen. Das besondere an dem Spiel ist die Grafik. Die Szenen wurden von Hand gezeichnet und mit Jazz-Aufnahmen versehen. Das Ganze erinnert an den Cartoons, die in den 1930er Jahren in den Lichtspielhäusern gezeigt wurden.

„Cuphead“ für die PlayStation 4 ist zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Den Eintrag im PlaySation Store findet ihr hinter diesem Link.

Cuphead Launch Trailer | Xbox One | Windows 10 | Steam | GOG

Quelle: PlayStation Blog