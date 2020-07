Hyper Scape – Release-Termin der Vollversion und Season 1

Das Battle Royale-Spiel „Hyper Scape“ aus dem Hause Ubisoft wird bereits nächsten Monat für Pc, Xbox One und PlayStation 4. Der genaue Release ist am 11. August 2020 und beinhaltet auch den Start von „Season 1: Das oberste Prinzip“. Im Zuge der Season 1 können Spieler neue Spielinhalte, neue „Hyper Scape“-Crowncast Features und weitere Details über das Spiele-Universum erkunden. Die Open Beta, die aktuell weltweit nur für Windows PC verfügbar ist, endet am 3. August um 8:59 Uhr.

Als Dank an die Spieler, die die Beta spielen, startet an diesem Wochenende ein Belohnungs-Event. Durch das Schauen eines Matches oder das Spielen der Beta für mindestens eine Stunde erhält der Spieler 600 Bitcrowns zum Launch von Season 1.Spieler haben zwei Möglichkeiten die Belohnung freizuschalten:

Durch das Spielen der Open Beta an diesem Wochenende für mindestens eine Stunde Durchs Zuschauen von Hyper Scape Streams auf Twitch für mindestens eine Stunde (Die Streams müssen die Crowncast Erweiterung eingeschaltet haben. Außerdem müssen die Spieler über die Erweiterung ihr Uplay-Konto verbinden und mindestens einen Punkt im Battle Pass haben, um sich zu qualifizieren.)

Die Belohnung ist ab sofort verfügbar und kann bis zum Ende der Open Beta verdient werden.

„Während das Spiel für den PC bereits seit der ersten Testphase spielbar ist, ist Season 1 für uns der wahre Launch von Hyper Scape,“ sagt Graeme Jennings, Senior Producer für Hyper Scape bei Ubisoft Montreal. „Wir haben unsere Testphasen genutzt, um neue Updates zu entwickeln und zu veröffentlichen, insbesondere was das Balancing angeht. Nach diesen Neuerungen sind wir nun bereit, auch Konsolenspieler mit vielen neuen Inhalten zu begrüßen“.

Features von „Hyper Scape – Season 1“

Season 1 bringt mit der Libelle eine neue Waffe mit mittlerer Reichweite, sowie einen neuen Hack. Mit Magnet können nichtsahnende Gegner eingefangen werden. Season 1 beinhaltet insgesamt 11 Waffen und 11 Hacks. Zusätzlich zum Solo- und Squad Crown Rush Modus, sind weitere zeitlich limitierte Events für Season 1 geplant.

Außerdem bildet Season 1 den Auftakt für die übergreifende Story des Spiels: In dem von Prisma Dimensions geschaffenen Hyper Scape gibt es ein Rätsel, das die Spieler lösen müssen. In Season 1 können Spieler Speicherfragmente finden, die mehr Details über bestimmte Charaktere und Events verraten. Jede Woche wird ein neues Speicherfragment irgendwo in der Spielwelt versteckt sein, welches die Spieler suchen und finden können.

Battle Pass

Der Battle Pass bietet eine kostenlose- und eine Premiumspur und bietet 100 Stufen an exklusiven Items, die während dieser Season freigeschaltet werden können. Die Premiumspur des Battle Pass ist für 950 Bitcrowns erhältlich. Spieler können Bitcrown entweder durch das Spielen des Spiels verdienen oder sie auch bei Ubisoft oder anderen First-Party Stores kaufen.

Wie auch schon bei der Open Beta, können Spieler, die die Crowncast Erweiterung aktiviert haben, in ihrem Battle Pass einfach durch das Schauen der Streams aufsteigen. Zusätzliche kosmetische Items sind im In-Game Shop verfügbar.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Hyper Scape: Season 1 Launch-Trailer | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung